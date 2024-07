Katy Perry annuncia l’album 143 | le immagini riprendono il concept dell’album di Annalisa

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 11 luglio 2024) Uscirà il prossimo 20 settembre il nuovo album della cantante. Un progetto musicale che l’artista ha voluto intitolare 143. Nonostante all’uscita delmancano ancora due mesi, a destare curiosità nel popolo della rete, soprattutto in Italia, sono alcune, tra cui la cover del disco, pubblicate dalla cantante. In molti hanno infatti notato come leildeldi“143”: cover e fotodiLo scorso mese di marzo,si trova a Los Angeles, dove è stata premiata dalla Billboard con il premio Global Force per la sua influenza musicale in Italia e non solo. In quell’occasione la cantante ha incontrato. A testimonianza del loro incinte c’è una bellissima foto pubblicata proprio da