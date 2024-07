Invalsi 2024 | migliorano i risultati alla Maturità Ma preoccupano gli studenti delle medie

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 11 luglio 2024) C’è una buona notizia dal report: per la prima volta dall’iniziorilevazioni il livello nazionale di chi non raggiuge le competenze minime ‘accettabili’ raggiunge il valore più basso. Nel 2019 la dispersione scolastica implicita si attestava al 7,5%, per salire al 9,8% nel 2021, forse anche a causa di lunghi periodi di sospensionelezioni in presenza dovute dall’emergenza Covid. Nel 2022 era passata al 9,7% ; nel 2023 si è attestata all’8,7%. Nelscende al 6,6% e solo in due regioni italiane (Campania e Sardegna) rimane sopra il 10%. A inizio secolo la dispersione era di oltre il 25%. I«mostrano un importante miglioramento sin dscuola primaria. Questi segnali di miglioramento vengono per alcuni temi particolarmente delicati che ci hanno visto sempre in fondo alle classifiche internazionali e vedono l’inizio di una svolta», ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, commentando i dati dell’indagineCamera dei deputati.