Cambiaghi sì ma c’è il caso Ndoye L’agente spinge Dan verso lo United

(Di giovedì 11 luglio 2024) Arriva Nicolò(23 anni), ma coincidenza vuole che in tempi di rapporti tesi tra Bologna e Basilea per la percentuale di rivendita di Calafiori scoppi la grana. L’esterno d’attacco dell’Atalanta è atteso oggi a Casteldebole: affare definito con l’Atalanta sulla base di 10 milioni più 2 di bonus, Sartori e Di Vaio limeranno in giornata gli ultimi dettagli per il contratto dell’ex Empoli, che dovrebbe firmare un quadriennale da circa 700mila euro più bonus con opzione per un ulteriore anno. Per un esterno che arriva c’èdi un altro esterno che esce allo scoperto: è Adamson, procuratore di, che mentre il Bologna tratta la cessione di Zirkzee con loannuncia l’interesse dei Red Davils per il suo assistito e le riflessioni in corso.