Turista ucciso da un elefante in Sudafrica Sceso dall’auto per una foto è stato travolto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Roma, 9 luglio 2024 – Unspagnolo è mortoda undurante una visita al parco di Pilanesberg, in. È accaduto domenica, come riferiscono i media locali. L’uomo, di 43 anni, si trovava nel parco nazionale con altre tre turiste e stava viaggiando in macchina. Secondo la ricostruzione, il gruppo avrebbe incrociato un branco di elefanti, con alcuni cuccioli al seguito. L’uomo sarebbedal mezzo e si sarebbe avvicinato per scattare unagrafia. Uno degli esemplari adulti l’ha caricato e, credendolo una minaccia. “Non si può semplicemente scendere dall'auto e avvicinarsi a un animale”, hanno ammonito dal Parco Nazionale di Pilanesberg. È un’azione che può avere “conseguenze gravi” perché può essere percepita “come una minaccia o come un’invasione di territorio”.