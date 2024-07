Ilic dal Torino verso lo Zenit grazie al sotterfugio | ecco come la Fifa ha aggirato le sanzioni Ue contro Putin e la Russia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Non fosse per il tipo di notizia, sarebbe una “normale” questione di calciomercato: lodi San Pietroburgo è sudel. E quindi? E quindi da oltre due anni, nessuna operazione in uscita dall’Italialaè stata portata avanti. L’ultima, peraltro a parametro zero, è stata la firma di Keita Balde allo Spartak Mosca: l’attaccante aveva terminato la sua esperienza al Cagliari e aveva deciso di accettare i tanti rubli proposti. Un dettaglio (si fa per dire): la guerral’Ucraina era già cominciata, ed esisteva un embargo che in questo caso però non importava, perché non prevedeva transazioni tra club. Maè possibile ora un trasferimento? La situazione internazionale è delicatissima: le(che, per inciso, non sembrano funzionare molto) stanno colpendo