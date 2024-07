World Choir Games Il Boccherini alla ribalta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) La professoressa Sara Matteucci, docente del Conservatorio “” e maestro del coro delle voci bianche dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino, è stata chiamata a fare parte della giuria internazionale della tredicesima edizione degli “” che quest’anno si tiene a Auckland, in Nuova Zelanda. Si tratta di una grande competizione promossa da Interkultur cui concorrono oltre 11mila cantori da più di trenta Paesi che porteranno una grande varietà di stili musicali da ogni regione del mondo e che si esibiranno per due settimane nella capitale neozelandese. La giuria, di cui fa parte la prof.ssa Matteucci, è composta da trentasei professionisti di grande fama provenienti da altrettanti Paesi, in rappresentanza della eccellenza nel campo corale mondiale.