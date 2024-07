Sparirà dal Parlamento prima che imparino il suo nome Furia-Gasparri sulla grillina | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) "La legge 194 ipotizza che a una persona, che comunica agli interlocutori al consultorio o ai medici che non è in grado di mantenere una nuova vita, vengano offerti degli aiuti, mille euro al mese per 5 anni". Maurizio, in collegamento con David Parenzo a L'aria che tira su La7, illustra la sua proposta di reddito di maternità per le donne che rinunciano ad abortire e si scatena la rissa, politica e personale, con Gilda Sportiello del Movimento 5 Stelle. "Non si sono smentiti, siamo ancora nel solco della squallida propaganda sui corpi delle persone. Io la 194 l'ho letta, andrebbe applicata in tutte le sue parti anche quella che in presenza di personale e medici obiettori di coscienza, utilizzando anche la mobilità sanitaria dovrebbe essere garantito sempre ovunque e comunque il diritto di accedere alla interruzione volontaria di gravidanza.