Piemonte processo per lo smog a Torino | tutti prosciolti

(Di giovedì 4 luglio 2024) Sono statiassolti all'udienza predibattimentale, e quindi senza passare per il, i sette ex amministratori comunali e regionali inchiamati in causa dalla Procura diper lo. Tra questi figurano gli ex sindaci Chiara Appendino e Piero Fassino e l'ex governatore Sergio Chiamparino. Fra ic'è anche un ex assessore comunale Enzo La Volta (Pd), che questa mattina è stato assolto anche in undiverso. La contestazione della Procura era di non aver adottato misure efficaci per evitare il continuo sforamento dei limiti di concentrazione degli inquinanti nell’aria stabiliti dalla legge.