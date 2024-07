L' Hotel Galilei di Pisa diventa 3D Sarà visitabile da ogni angolo del mondo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024), 4 luglio 2024 - Con un semplice clickpossibile visitare in anteprima gli spazi e le sale della strutura da migliaia di chilometri di distanza e da qualunquedel. L', realtà d'eccellenza del sistema di accoglienza del territorio, presente dal 2006 in via Darsena,il primo albergo tridimensionale digrazie al progetto sviluppato in collaborazione con Confcommercio Provincia di, associazione di categoria leader sul territorio, e DRONART, azienda specializzata nella realizzazione di video aziendali, riprese con drone e tour virtuali in 3D ad altissima definizione. “Siamo una realtà affermata nel centro Italia per il turismo congressuale e disponiamo di 2.600 metri quadri dedicati esclusivamente agli eventi tra sale riunioni, spazi comuni e sale ristorante, con personale dedicato alla gestione di eventi e congressi” spiega il direttore e titolare dell'diFrancesco De Rosa “un settore in forte crescita che ci sta dando grandi soddisfazioni, ma allo stesso tempo che necessita di approfondite conoscenze e un'adeguata specializzazione.