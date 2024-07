Auto rigate in centro Barista esasperata | Credo di sapere chi è Ora farò denuncia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ildi Ravenna è stato recentemente teatro di una serie di atti vandalici che hanno colpito in particolare una residente e titolare di un bar, Dragalina Rusu. La donna, che gestisce l’Etna Café all’angolo tra via di Roma e via Francesco Negri,che la sua Fiat Tipo è stata sfregiata per ben tre volte, presumibilmente con una chiave. La signora Rusu riferisce che parcheggia la suain via Francesco Negri ogni giorno, data la vicinanza con il suo bar. I danni alla carrozzeria, consistenti in profondi graffi lungo la fiancata, li ha registrati due volte negli ultimi dieci giorni e una volta nel 2018. Ogni volta, i graffi sono stati realizzati sul lato della fiancata vicino al muro, dove presumibilmente il vandalo si sente riparato.