Vescovo Giovannetti l’ultimo saluto | Era un vero artigiano della carità

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ieri pomeriggio nella cattedrale di San Romolo si sono celebrati i funerali delemerito di Fiesole Luciano, morto sabato, a meno di un mese dal compimento di 90 anni. Tantissimi i fedeli presenti in chiesa, a testimonianza di quanto fosse amato colui che è stato pastorediocesi dal 1981 al 2010. Numerose le associazioni come le Misericordie, i gruppi Fratres, la Compagnia del Mensola, l’Unitalsi. E poi le dame e cavalieri del Santo sepolcro di Gerusalemme, l’ordine per il qualeera stato gran priore, tutte rappresentate da labari e stendardi. Presenti nelle prime file le autorità cittadine, con il sindaco di Fiesole Cristina Scaletti, assessori e consiglieri in rappresentanzaRegione,città metropolitana e dei Comuni di Firenze, Pontassieve e del Casentino.