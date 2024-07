Ucraina droni navali su porto russo nel Mar Nero Offensiva di Mosca si concentra su Toretsk

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Roma, 3 luglio 2024 – Si stando in direzione di, nell’oblast orientale di Donetsk, l’russa in. Lo riferiscono font di Kiev, con le forze di Zelensky hanno lanciatocontro ildi Novorossiysk sul Mar. Si aggrava, intanto, il bilancio del raid effettuato ieri dasu Nikopol: quattro morti, tra cui due minorenni di 9 e 17 anni. Sempre ieri è andata in scena la prima visita a Kiev dall'inizio della guerra per Viktor Orban. Il premier ungherese ha chiesto a Zelensky di reclamare “un cessate il fuoco immediato” per “accelerare i negoziati” con la Russia. Gelo del presidente ucraino che ha ribadito la necessita per Kiev di “una pace giusta”. epa11449437 A handout photo made available by the Ukrainian 24th Mechanized Brigade Press Service on 01 July 2024 shows Ukrainian servicemen of the 24th Mechanized Brigade named after King Danylo firing a 120mm self-propelled howitzer 2S1 'Gvozdika' (Carnation) at an undisclosed location near the front line city of Chasiv Yar, Donetsk region, eastern Ukraine, 30 June 2024, amid the Russian invasion.