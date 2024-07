Oratorio di Santa Maria del Sole | al lavoro per il recupero completo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Proseguono i lavori sul piccolodidela Capodacqua, frazione di Arquata, scelto dal Fai a seguito del terremoto del 2016 per essere recuperato e restituito alla comunità, in uno dei centri più colpiti dal sisma. Proprio il Fai ha fatto il punto sullo stato dell’arte dell’intervento che è in fase di conclusione dopo i lavori eseguiti dall’impresa Piacenti, diretti dall’architetto Bellesi della Soprintendenza Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, e supervisionati dall’Ufficio Restauri e conservazione del Fai. All’esterno si è conclusa da poco la ricostruzione della sacrestia e del campanile, entrambi crollati dopo la seconda scossa di terremoto nell’ottobre del 2016. I conci di pietra, di varia grandezza e misura, sono stati conservati in un deposito a fianco all’e catalogati, per poter essere riutilizzati a seguire.