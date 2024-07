WWE | Drew McIntyre si qualifica per il MITB e promette di incassare subito la valigetta

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 2 luglio 2024) Ieri notte è andata in scena la puntata di Monday Night Raw che precede Money In The Bank, in programma il 6 luglio a Toronto, Canada. Tra i match in programma, come di consueto, i due Money In The Bank Ladder Match, maschile e femminile, che garantirà al vincitore/vincitrice una title shot., da tempo in faida con CM Punk, si è guadagnato il suo posto neldi diventare campione Ieri notte a Raw,ha staccato il biglietto per Money In The Bank guadagnandosi un posto nel Ladder Match che metterà in palio l’ambitache garantirà al possessore una title shot in qualsiasi momento ed in qualsiasi luogo. Lo Scottish Warrior ha avuto la meglio su Sheamus e Ilja Dragunov nell’ambito di Triple Threat Match.