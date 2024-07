Dramma per Salcedo ex Fiorentina | la sorella uccisa in una tentata rapina | FOTO e VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 2 luglio 2024) Il mondo del calcio è sotto shock per la morte di Paoladel calciatore Carlos. La Procura generale dello Stato del Messico ha confermato la morte della ragazza, all’età di 29 anni. Secondo le prime ipotesi degli inquirenti la modella sarebbe stata assassinata durante un tentativo di. Secondo quanto riferito dal giornalista Carlos Jimenez, la donna è arrivata viva in ospedale ma le gravi ferite sono risultate fatali. Secondo le ricostruzioni dei testimoni, al momento dell’aggressione Paolasi trovava all’esterno di un circo per rispondere a una telefonata. A un certo punto è stata avvicinata da un furgone bianco da cui sono partiti colpi di arma da fuoco. Chi è CarlosCarlosè un difensore messicano classe 1993 del Cruz Azul.