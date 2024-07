Caterina Balivo furto in casa mentre era in vacanza | svaligiato l’appartamento bottino da capogiro

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 1 luglio 2024)è in Spagna esi gode la sua, la suaa Roma viene svaligiata! Cosa è successo? Alcuni ladri si sono introdotti neldella conduttrice nel quartiere Parioli; ilsarebbe avvenuto intorno alle pore 02:30 della notte fra il 30 giugno e il primo luglio 2024. Da una prima ricostruzione sembra che gli sconosciuti siano entrati indal balcone: ladisi trova al quarto piano. Una volta entrati in, poi, i malviventi avrebbero ovviamente bloccato la porta dall’interno per avere il tempo necessario per rovistare in ogni stanza e racimolare un bel. Per adesso, facendo una rapida stima, pare che i ladri abbiano rubato borse, rolex e scarpe griffate per un valore da, ma ancora da quantificare.