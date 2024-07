Atletica leggera - Salto in alto La Pieroni è campionessa d’Italia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) C’è una lucchese, per la precisione barghigiana, sul tettonelin. È Idea, tesserata per il Gs Carabinieri, che ha conquistato il titolo tricolore assoluto nella prima giornata alla Spezia. La, cresciuta nella Virtus Lucca ed allenata dal tecnico lucchese Luca Rapè, ha superato la misura di 1,88 al primo tentativo. Stessa misura per Asia Tavernini (Fiamme Oro), ma al secondo tentativo. Terza Giulia De Marchi (Vicentina) con 1,85. Purtroppo la gara ha registrato anche il brutto infortunio di Elena Vallortigara, sempre del Gs Carabinieri, bronzo mondiale 2022, che si è procurata una lesione al tendine d’Achille del piede destro, alla misura d’ingresso di 1,79. Tornando alla, c’è da dire che ha ritrovato brillantezza e misure grazie anche all’ottimo lavoro svolto dal suo allenatore Luca Rapè.