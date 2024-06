Italia eliminata | Il post di Politano sui social fa discutere

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 30 giugno 2024) Matteoreagisce all’eliminazione dell’da Euro 2024 con unpolemico sui. L’eliminazione dell’da Euro 2024 ha scatenato reazioni in tutto il mondo del calcio, ma una in particolare ha attirato l’attenzione dei tifosi. Matteo, attaccante del Napoli escluso dalla lista dei convocati di Luciano Spalletti, ha condiviso suiun messaggio che sembra tutt’altro che di sostegno. La debacle dell’contro la Svizzera La Nazionalena ha chiuso il suo percorso europeo con una pesante sconfitta per 2-0 contro la Svizzera negli ottavi di finale. All’Olympiastadion di Berlino, gli Azzurri sono stati nettamente surclassati dagli elvetici, che ora si preparano ad affrontare ai quarti la vincente tra Inghilterra e Slovacchia.