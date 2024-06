Carlos Alcaraz carica Wimbledon | Voglio vincere ho adattato il gioco all’erba Olimpiadi al 100%

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 30 giugno 2024)si presenterà aper provare a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Il tennista spagnolo cercherà di ripetersi sull’erba londinese, dove lunedì 1° luglio scatterà il terzo Slam della stagione. Il fuoriclasse iberico, che poche settimane fa ha trionfato al Roland Garros, sarà tra i grandi favoriti della vigilia insieme a Jannik Sinner (quest’anno capace di imporsi agli Australian Open) e al serbo Novak Djokovic.ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del suo esordio nella capitale britannica, in programma domani contro il poco quotato estone Mark Lajal (numero 262 del mondo): “Ho sempre detto che è speciale tornare a, ancor di più farlo da campione in. Ho dei ricordi splendidi dell’anno scorso, sono emozionato all’idea di ricominciare e speriamo di ottenere lo stesso risultato.