Atletica Sara Fantini imbattibile agli Assoluti | bel duello con Rachele Mori poi la stoccata nel martello

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 30 giugno 2024)ha vinto la gara di lancio delai Campionati Italianidileggera, che si concludono oggi a La Spezia. La fresca Campionessa d’Europa si è imposta con 71.32 metri, raggiunti al quinto tentativo dopo un belcon la giovane. L’emiliana ha conquistato il quindicesimo tricolore consecutivo, è imbattuta dal 2017 in questa competizione considerando titoli invernali ed estivi. L’azzurra è rimasta lontana dai 74.18 metri raggiunti tre settimane fa durante la trionfale rassegna continentale a Roma e dal suo record nazionale di 75.77 metri, ma il palcoscenico odierno non era quello dove stampare la misura a effetto e il nuovo picco di forma andrà trovato in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024, dove la nostra portacolori potrà essere una outsider per ottenere un risultato di prestigio.