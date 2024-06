Festival dei Cammini di Francesco | il resoconto del primo weekend

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) Arezzo, 3 giugno 2024 – Si è concluso ieri, domenica 2 giugno, ildi appuntamenti deldeidiin Alta Valle del Tevere. Tanti gli eventi in calendario che hanno interessato i comuni di Monterchi, Pieve Santo Stefano, Anghiari, Citerna e San Giustino. L’inaugurazione di giovedì 30 maggio alla presenza di Monsignor Luciano Paolucci Bedini e Monsignor Andrea Migliavacca ha aperto ufficialmente l’ottava edizione della manifestazione itinerante che ha visto, già in queste prime quattro giornate, partecipazione di pubblico e numerosi spunti di riflessione sul tema del “dono”. A Monterchi il professor Marino Niola ha fornito un’interpretazione prettamente antropologica del concetto di dono definito come “principio attivo della vita e vera matrice del legame sociale.