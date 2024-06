Oltre mille accessi al giorno | grandi numeri per Torre Guinigi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) Lucca, 1 giugno 2024 – Soddisfazione sia da parte del Comune di Lucca che in casa Metro, per iregistrati allacondi media al. «Dopo che il sindaco Mario Pardini e l’amministratore unico di Metro Roberto Di Grazia hanno rilasciato il primo biglietto di accesso alladalla nuova biglietteria, allestita in una delle più belle sale del piano terra del palazzo- si legge in una nota - , si sono susseguiti glie i complimenti dei visitatori per la nuova location. Il grande entusiasmo della prima visitatrice tedesca che stava attendendo di accedere, appena terminata la cerimonia di inaugurazione, e che è stato immortalato nelle fotografie scattate al momento, non è rimasto isolato.