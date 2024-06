Marcegaglia replica a Conte infuriata | Capitalismo infetto? Mi girano le balle

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Rapallo, 1 giugno 2024 - E’ un’Emmaquella che dal palco del convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria di Rapalloa Giuseppe, il quale ha parlato alla stessa platea poco prima. "Sentire un leader politico che parla dia me fa girare le, siamo gente seria e serve rispetto", tuona il past president di Confindustria e presidente del B7, che risponde anche all’accusa che i giovani imprenditori aderiscano a una economia di guerra. "I giovani - ha sottolineato - dicono che bisogna difendere l'Ucraina, vuol dire essere dalla parte di chi soffre e sta male contro chi usa la violenza". "A me non piace sentire dire che l'Europa è morta. Se se la gioca bene, se ora fa le scelte giuste, no, l'Europa non è morta”, dice l'industriale dell'acciaio.