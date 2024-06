Fonte : sport.quotidiano di 1 giu 2024

Con chi dipenderà dagli esiti del faccia a faccia. Il Bologna c’è: vuole conoscere convinzioni e dubbi di un tecnico che, dopo la delusione della Conference e delle polemiche che hanno investito la piazza viola dopo il ko, vorrebbe un progetto nuovo basato sull’entusiasmo e che proprio per questo vuole però garanzie su come in casa rossoblù intendano impostare il nuovo corso e lo sbarco in Champions, perché le polemiche ambientali in casa Bologna dopo l’addio di Motta non sono passate inosservate e fanno riflettere.

Italiano e Palladino ora i summit Da lunedì tre giorni di incontri Il mister ex Viola resta il favorito