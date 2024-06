Fonte : sport.quotidiano di 1 giu 2024

Fabio Bettucci, ex Rignanese è il nuovo direttore sportivo del Montagnano che si avvarrà della collaborazione di Fabio Malvisi. Giovanni Puleri . Una notizia dell’ultima ora, il diesse Paolo Banchi in uscita dalla Fortis sta per approdare all’Audax Rufina, mentre il Castelnuovo Garfagnana (girone A di Promozione) salirà in Eccellenza per aver acquisito il titolo sportivo del River Pieve.

Calciomercato Promozione Il Dicomano ha scelto Diotaiuti nuovo mister