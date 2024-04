Orto da premio e alunni in bici | iniziative green nelle scuole

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 aprile 2024) L’iniziativa "Puliamo il Mondo" è sbarcata alla scuola materna Arcobaleno di Cassina Amata, coinvolgendo maestre, genitori e i bambini, coordinati dai volontari di Legambiente. "Un ambiente molto bello, all’interno e anche all’esterno dell’edificio, in cui sono state avviate molti progetti interessanti - spiega la onlus -. È stato realizzato e viene coltivato unche per due anni ha vinto il bando regionale “Orti di Lombardia” ed è in gara anche quest’anno". Bambini molto piccoli, ma pieni di energia "e già preparati sul tema della raccolta differenziata" armati di guanti, pinze e sacchi hanno rastrellato l’area verde di fronte alla scuola e quella dell’attiguo Parco Spinelli, recuperando cartacce, plastiche, vetri, lattine, mozziconi di sigaretta e altro ancora. "I bambini sono la speranza in un futuro, anche ambientale, migliore. Siamo certi che non ...