La parola del giorno

(Di giovedì 18 aprile 2024) Ormai non si riesce a fare niente senza di lui, gioia e tormento di ogni volta che c’è da entrare in contatto con la pubblica amministrazione, che sia per pagare le tasse, per ottenere sgravi fiscali, così come per mille altre necessità burocratiche da effettuarsi attraverso la rete o per via telematica. È lo Spid, un acronimo che sta per Sistema pubblico di identità digitale, col quale hanno dovuto prendere confidenza anche coloro, come molti anziani, che troppo digitali non sono, almeno in origine. Ma ormai laè diventata di uso comune, un vero e proprio neologismo che nell’arco di pochi anni ha persino modificato il suo significato primario. Infatti, mentre laSpid è stata introdotta per indicare il “sistema“ che regola e gestisce le identità digitali, adesso invece è usata soprattutto per intendere l’‘identità digitale’ stessa. ...