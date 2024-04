Roma | la storia di Edoardo fa il giro del mondo | “Ho una malattia terminale | vorrei vincere quella Coppa”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Lasi appresta a scendere domani in campo all’Olimpico per la sfida di ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Milan. Ma in queste ore a diventare virale sui social è ladi un tifoso giallorosso di nome. “Ciao sono, nonparlare della partita con l’Udinese”, esordisce a ‘Te la do io Tokyo’, popolare programma radiofonico di Tele Radio Stereo. “Ho una, tale che non mi fa morire ma la qualità della vita èche è. Ho già preso accordi con una clinica in Svizzera, che mi ha mandato le date e una è il 22 maggio”, confessa. “Nella mia testa è scattato qualcosa, mi sono detto, ma io il 22 maggio ho qualcosa da fare. Poi mi sono ricordato, è la finale di Dublino....Se c’è una cosa che ...