Quanto servirebbe al centrodestra la lezione liberale di Martino

Bayern-Lazio, una notte per l'impresa: caccia ai quarti di finale che mancano da 24 anni: Raffreddate il corpo, trattenete il respiro, poi sputate fuoco: «Dobbiamo presentarci coraggiosi e determinati. Non emozionati. Nel calcio nulla è impossibile e possiamo dimostrarlo ...ilgazzettino

Kvara, Napoli ha il suo re. Ma serve blindarlo: il nuovo ingaggio parte da 4 milioni: Con Osimhen in uscita, Khvicha vuole restare ed ereditare il trono azzurro. E nel rinnovo potrebbe entrare anche la clausola rescissoria ...gazzetta

Casa dolce casa, Quanto ci costi.... Il capoluogo resta il sogno proibito: Le cifre sono stellari per chi compra ma anche per chi cerca ’soltanto’ un appartamento in locazione. Seguono a ruota Montelupo e Montespertoli. Per la vendita il valore più alto è 1.950 euro al metro ...lanazione