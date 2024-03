Una bambina di 10 anni con il niqab a scuola | maestra la invita a toglierlo e il caso finisce in Senato

Lucio fra Bologna e il mondo: "Nei viaggi tornava bambino": Ai bolognesi piace tenerselo stretto Lucio. Amano sempre pensarlo legato alla loro città, a quella piazza Grande – che poi è la piccola e raccolta piazza Cavour – che si è trasformata in una canzone s ...ilrestodelcarlino

Giornata mondiale dell'obesità, in sovrappeso un italiano su due. Allarme bambini: 2 su 3 non mangiano verdura, allo smartphone 2 ore al giorno: Mangiano male e troppo, gli italiani. Quasi un adulto su due infatti, vale a dire il 47,3%, è in sovrappeso. Tra questi ci sono anche gli obesi, pari all’l’11,4% della ...leggo

In Polesine l'indice di vecchiaia più alto del Veneto: per ogni bimbo ci sono quasi tre anziani: ROVIGO - Per ogni bambino polesano ci sono quasi tre anziani. Non un semplice dato statistico, ma l'indicatore di una rivoluzione demografica i cui effetti a lungo termine rischiano di avere ...ilgazzettino