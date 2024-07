Calciomercato Pro Patria l’attaccante arriva dalla Fiorentina | nome e dettagli

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 27 luglio 2024) Colpo in entrata per la Proin questa sessione di. La società comunica di aver ingaggiato il calciatore Eljon Toci. Toci, attaccante classe 2003 chein prestitoACF. Il giocatore ha recentemente militato nella Nazionale albanese in Under 19, 20 e 21. Toci sarà legato alla Profino al 30 giugno 2025. L'articoloProCalcioWeb.