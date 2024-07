LIVE – F1 GP Belgio 2024 | le prove libere 3 in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024) Il fine settimana del Gran Premio delentra nel vivo nella giornata di sabato 27 luglio. La F1, giunta a Spa-Francorchamps dopo il fine settimana a Budapest, disputa qui l’ultimo round prima della sosta estiva e il quattordicesimo appuntamento del calendario. Le monoposto hanno già assaggiato l’asfalto dello storico circuito nella giornata di ieri, dedicata alle prime due sessioni di. La terza e ultima finestra è invece in programma per la tarda mattinata di oggi, con il semaforo verde della pitlane che scatterà alle 12:30, mentre la bandiera a scacchi verrà sventolata un’ora più tardi. Si tratta dell’ultima possibilità per team e piloti di adattarsi a una delle piste più complesse del calendario, prima di dover affrontare le qualifiche e poi la gara della domenica. Sportface.