Protesta shock in Serie A | tifosi infuriati | “Vendi tua madre!”

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Momento di alta tensione inA dove, dopo l’ennesima sconfitta, la tifoseria in fiamme si è lamentata e ha intonato cori a dir poco. Cosa è successo. Sono attimi di grande tensione oggi nel massimo campionato italiano, dove quattro squadre stanno recuperando l’incontro valido per la ventunesima giornata rinviata a causa della finale di Supercoppa Italiana dello scorso mese. Alle 18:oo è andato in onda il recupero fra Sassuolo e Napoli presso il Mapei Stadium: a Reggio Emilia, i campioni d’Italia in carica hanno piegato i padroni di casa per ben 6 reti a 1, nonostante il vantaggio neroverdi rimediato al minuti 17 con Uros Racic. Poi, la goleada azzurra in tutta risposta: apre le danze Amir Rrahmani, a cui seguono la tripletta di Victor Osimhen e la doppietta di Khvicha Kvaratskhelia. Sei goal che valgono i primi tre punti del Napoli di ...