(Di martedì 27 febbraio 2024) Ile la famiglia di Alexeinon riecono ad ottenere una stanza per l'addio pubblico all'oppositore, ha affermato oggi la sua portavoce, Kira Yarmysh, che ieri aveva lanciato un appello perché fosse messo a disposizione uno. "Abbiamo chiamato la maggior parte delle agenzie funebri private e pubbliche, dei siti commerciali e delle sale funebri - ha scritto Yarmysh su X -. Da qualche parte dicono che la stanza è occupata. Da qualche parte si rifiutano di menzionare il nome. In un posto ci è stato detto direttamente che alle agenzie funebri era vietato lavorare con noi".

"Stiamo cerca ndo una sala per l'addio pubblico ad Alexei, alla fine di questa settimana lavorativa". Lo scrive su X la ex portavoce dell'oppositore del ... (quotidiano)

Il 26 febbraio il team di Aleksej Navalnyj ha afferma to che al momento della sua morte, avvenuta in una prigione russa il 16 febbraio, le trattative per ... (internazionale)

Team Navalny, 'nessuno ci dà spazio per cerimonia funebre': (ANSA) - MOSCA, 27 FEB - Il Team e la famiglia di Alexei Navalny non riecono ad ottenere una stanza per l'addio pubblico all'oppositore, ha affermato oggi la sua portavoce, Kira Yarmysh, che ieri avev ...altoadige

L’accusa dei collaboratori di Navalny: “Doveva essere liberato in uno scambio con il killer di Berlino, ma Putin lo ha ucciso”: WASHINGTON. Quando le parole di Maria Pevchikh, del Team Navalny, sull’accordo per il rilascio di due cittadini americani e del dissidente russo in cambio della spia-killer dell’FSB, Vadim Krasikov, ...laprovinciapavese.gelocal

Navalny, il funerale entro venerdì. Team al lavoro per l’addio “pubblico”: Secondo alcuni canali Telegram i funerali si terranno il 29 nel cimitero Borisovskoe. Ma potrebbe essere un depistaggio ...repubblica