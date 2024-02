Fermati padre e figlio per la sparatoria a Palermo Inquirenti seguono pista delle scommesse

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 27 febbraio 2024) AGI - Gli investigatori della Squadra mobile dihanno fermato due persone,, dopo ladi ieri sera nel quartiere Sperone in cui è morto il trentasettenne Giancarlo Romano mentre un altro uomo, Alessio Salvatore Caruso è giunto in gravi condizioni all'ospedale Buccheri La Ferla e in seguito alle ferite riportare è stato sottoposto a un intervento chirurgico all'addome. La svolta nelle indagini - coordinate dalla procura di- è giunta dopo una notte di indagini durante i quali gli investigatori hanno provato a ricostruire i fatti. I duevivono a pochi passi dal luogo dell'omicidio, in via XXVII Maggio, poco distante da corso dei Mille. Nel corsoperquisizioni uno dei due sarebbe stato trovato in casa con una ferita da ...