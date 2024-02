Calcio Serie D Pianese rinfrancata Prosperi | Avanti gara dopo gara»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Laè tornata dalla trasferta di Ghivizzano contro il Ghiviborgo con tre punti importanti per consolidare il primato nel girone E diD a più quattro sulle più dirette inseguitrici, il Livorno e il Gavorrano. "E’ stata una bella partita contro una squadra che in casa ha fatto 30 punti – dice– e a cui piace giocare. Faccio i complimenti al tecnico Lelli, come all’andata, perché loro come noi cercano sempre di attaccare". Poi commentando il periodo di leggere appannamento dei suoi. "Siamo primi dalla quarta giornata, lotteremo fino alla fine con tutte le nostre forze ma vorrei fare capire che stiamo facendo il possibile contro formazioni molto importanti. Ogni squadra ha il suo momento meno brillante e magari lo avremo ancora. Dovremo essere bravi a portare a casa più punti possibili. Forse domenica scorsa contro il ...