Basket | Gianmarco Pozzecco | “Belinelli in azzurro? Sarà una mia decisione…”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Nella settimana che porta l’Itala giocarsi i primi due turni delle qualificazioni verso gli Europei 2025, rispettivamente contro Turchia e Ungheria,prova a proiettarsi anche oltre. Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico è stato stuzzicato infatti sulla possibilità di poter rivedere inMarco, in vista del preolimpico che porta a Parigi 2024. Il “Poz” ha così risposto: “Marco è un campione, lungi da me poterlo mettere in discussione per quello che ha fatto e sta facendo. Con Marco ho un rapporto fraterno, ci ho giocato insieme quando era poco più che un bambino, lo conosco letteralmente da una vita, ed è una persone che devo proteggere”. Poi ha aggiunto: “Insomma, le considerazioni che devo fare, le farò insieme ai miei ragazzi e al mio ...