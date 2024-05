Arrigo Sacchi al Premio Cesarini 2024 | il 27 maggio a Jesi

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 18 maggio 2024) Tanti big del mondo del Calcio e dello Sport alla 9^ Edizione del, tra gli altri il CT della Nazionale Luciano Spalletti e il mitico allenatore. Saranno presenti anche i grandi Campioni dello Sportno che hanno fatto conosceree le Marche in Italia e nel mondo. Tra questi presenti e premiati Beppe Cormio (Direttore Generale Lube Civitanova), Sergio Paolinelli (ex Calciatore), i Campioni della Scherma Stefano Cerioni ed Elisa Di Francisca. Quindi il grande portiere ex Lazio e Nazionale Luca Marchegiani, il bomber Alessandro Gabrielloni del Como neo-promosso in Serie A. Appuntamento il 27alle 16 al Teatro Pergolesi di(An) dove si terrà un Talk-Show. A seguire Cena Di Gala...