Dacia Duster | al via il tour italiano del nuovo SUV

(Di sabato 18 maggio 2024) Anche se il lancio ufficiale avverrà soltanto a settembre, ildelè l’occasione per ammirare il SUV da vicino Ilha iniziato il suo. Questa è l’opportunità per gli appassionati di conoscere da vicino il SUV rinnovato. L’iniziativa coinvolge tutti i concessionari italiani. Verrà offerta un’anteprima esclusiva prima del lancio ufficiale previsto per settembre. Una flotta di sette nuovitoccherà quotidianamente sette diverse località, consentendo ai potenziali clienti di apprezzare le novità del modello. I concessionari organizzeranno eventi dedicati, sia all’interno che all’esterno degli showroom. In questo modo, tutti potranno ...

di Giuseppe Tassi Dacia Duster è l’auto che ha reso popolare il concetto di Suv. Solida, essenziale, ruote alte e prezzi bassi. Con questa ricetta ha venduto 2,2 milioni di unità in 15 anni di storia e ben 320 mila sono finite in Italia. Che non a ...

Vista la grande ascesa che Dacia ha visto negli ultimi anni, potrebbero aprirsi nuovi scenari in un futuro non poi così distante. Il marchio ha appena proposto la Spring e la terza generazione della Duster. Nel breve termine, entro la fine ...

Arriva il Nuovo Duster : un Tour da non perdere! Il Nuovo Dacia Duster non vede l’ora di farsi conoscere e ha deciso di partire per un Tour in tutta Italia . Una mini flotta di sette esemplari sta attraversando il paese, toccando sette diverse ...

Nuovo Duster in tour in tutta Italia - Nuovo duster in tour in tutta Italia - In attesa delle prime consegne in Italia, previste prima della pausa estiva, dacia ha attivato un tour italiano, partito lunedì ...

Dacia Duster 1.6 SCe GPL 4x2 Prestige del 2019 usata a Pozzuoli - dacia duster 1.6 SCe GPL 4x2 Prestige del 2019 usata a Pozzuoli - Radio dacia Plug&Play, retrovisori esterni neri, Retrovisori regolabili manualmente, Sensore luci, Servosterzo Elettrico, Tasche portaoggetti sulle portiere posteriori ...

Dacia Duster 1.5 Blue dCi 8V 115 CV 4x2 Expression nuova a Pozzuoli - dacia duster 1.5 Blue dCi 8V 115 CV 4x2 Expression nuova a Pozzuoli - Annuncio vendita dacia duster 1.5 Blue dCi 8V 115 CV 4x2 Expression nuova a Pozzuoli, Napoli nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...