Milan o Juventus? Thiago Motta | Non ho deciso e non ho firmato niente

Calciomercato Milan , il sogno dei tifosi a centrocampo è Thiago Alcantara. Per l’estate Furlani sta fiuta ndo l’affare . Lo scenario Possibili grandi manovre a centrocampo. In casa Milan il sogno in mezzo al campo è Thiago Alcantara. Un nome di grido ...

LILLE - Fonseca accostato al Milan: "Non ho accordi con altri club" - LILLE - Fonseca accostato al milan: "Non ho accordi con altri club" - Paulo Fonseca è in pole position come prossimo allenatore del milan, ma il tecnico del Lille frena in conferenza stampa: "Non ho accordi con altri club e concentrato sulle ultime partite della stagion ...

Calciomercato Juve, Pedullà: 'Bremer un pilastro per Motta, dubbi su Danilo' - Calciomercato Juve, Pedullà: 'Bremer un pilastro per Motta, dubbi su Danilo' - Nelle scorse ore il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube parlando della Juventus e di quelle che dovrebbero essere le prossime mosse della società ...

De Zerbi ha chiuso la porta: l’annuncio che snobba il Milan - De Zerbi ha chiuso la porta: l’annuncio che snobba il milan - Oltre al nome di thiago Motta, promesso sposo della Juventus, e quello di Antonio Conte, voluto più dai tifosi che dalla dirigenza, anche il nome di Roberto De Zerbi stuzzicava i piani alti del milan.