Allegri - Napoli suggestione più credibile in Italia

(Di sabato 18 maggio 2024) Massimilianoè stato esonerato dalla Juventus dopo i fatti di Roma. Il tecnico livornese irrimediabilmente è andato incontro al suo destino dopo gli sfoghi successivi al fischio finale di Atalanta-Juventus. Fatali i dissapori con Giuntoli, l’aggressione verbale con Vaciago e con la procuratrice federale. Le modalità dell’esonero di Maxaprono ad un’eventuale causa di lavoro. L’ex tecnico bianconero dovrebbe restarsene tranquillo per un po’ aspettando con calma la chiamata giusta, racconta Sportmediaset sottolineando che ad oggi non ci sono prospettive nell’immediato ma alcuni scenari potrebbero aprirsi.: solo ill’opzione realistica inA partire dalla Saudi Pro League che lo aveva già tentato alla fine della scorsa stagione e forse, con il senno di poi, Max ...

