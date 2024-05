Andreas Muller - il duro sfogo sui social | So quello che facci - potete dormire sonni tranquilli

Pietro Tartaglione, chi è l'ex corteggiatore ospite a Verissimo insieme alla compagna Rosa Perrotta: età, figli, vita privata - Pietro Tartaglione, chi è l'ex corteggiatore ospite a Verissimo insieme alla compagna Rosa Perrotta: età, figli, vita privata - È arrivato il weekend ed è tempo di Verissimo. A partire dalle 16.30 su Canale 5, la padrona di casa Silvia Toffanin aprirà le porte del suo salotto per interviste di ...

Veronica Peparini e Andreas Muller, festa per i 2 mesi delle gemelline: «Ricordo tutto del giorno in cui siete nate. Vi amiamo immensamente» - Veronica Peparini e andreas muller, festa per i 2 mesi delle gemelline: «Ricordo tutto del giorno in cui siete nate. Vi amiamo immensamente» - andreas muller e Veronica Peparini sono letteralmente innamorati delle loro gemelline Ginevra e Penelope che, proprio oggi, compiono due mesi di vita. Le bambine, infatti, sono nate il 18 ...

Nel salotto di Silvia Toffanin anche Daniele Bossari, Veronica Peparini e Andreas Muller - Nel salotto di Silvia Toffanin anche Daniele Bossari, Veronica Peparini e andreas muller - Gli ospiti di Verissimo del weekend sabato 18 e domenica 19 maggio 2024: da Raiz ai finalisti di Amici di Maria De Filippi, Veronica Peparini e andreas muller.