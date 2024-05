Challenger Torino 2024 | quattro italiani in semifinale sotto la Mole - ci sono Musetti e Sonego

(Di sabato 18 maggio 2024) Quartetto diinal175 di. Il torneo piemontese passa dai giorni più complessi, a causa di una pioggia davvero problematica nei primi giorni, al completamento di una fase molto felice in chiave tricolore, visto che in ogni caso sarà un azzurro a vincere. Nell’ordine: dopo che il primo e il secondo turno hanno avuto nel complesso bisogno di cinque giorni, invece dei soliti, per essere completati (con cambio di superficie indoor in qualche caso pur di “salvare” il programma, norma ultra leges, ma non contra leges), si è fatto ricorso oggi al doppio turno. ATP Roma, Bolelli/Vavassori devono arrendersi ad Arevalo/Pavic inEbbene, dai quarti di finale erano attesi cinque azzurri, di cui ovviamente due ...

