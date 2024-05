Cannes 2024 - cappelli stravaganti e scambi di ruolo | i photocall Kinds of Kindness e O - Canada sono uno spasso FOTO

Cannes 2024, cappelli stravaganti e scambi di ruolo: i photocall Kinds of Kindness e Oh, Canada sono uno spasso [FOTO] - cannes 2024, cappelli stravaganti e scambi di ruolo: i photocall Kinds of Kindness e Oh, Canada sono uno spasso [FOTO] - A cannes non ci si annoia nemmeno ai photocall. Il quinto giorno di Festival si è aperto all'insegna di divertenti trovate di stile ed inaspettate iniziative da parte dei divi del giorno. Ecco le più ...

Richard Gere al Festival di Cannes - Richard Gere al Festival di cannes - Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ...

Festival di Cannes 2024: il photocall con i protagonisti di Kind of kindness - Festival di cannes 2024: il photocall con i protagonisti di Kind of kindness - Il photocall di Kind of kindness con Yorgos Lanthimos con Emma Stone, Margaret Qualley, Jesse Plemons, Willem Dafoe e Hunter Schafer.