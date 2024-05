Poggioreale - i Garanti | Il numero di detenuti tossicodipendenti e malati di mente meritano risposte immediate

(Di sabato 18 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSono trascorsi due mesi dall’appello “Sui suicidi in carcere servono interventi urgenti” con cui il Presidente della Repubblica invitava la classe politica del nostro Paese ad adottare, con urgenza, misureper allentare il clima di tensione che si respira nelle carceri italiani, causato dal sovraffollamento, dalla carenza di personale e dall’inefficienza dell’assistenza sanitaria intramurari. Oggi, 18 maggio, la Conferenza nazionale deiterritoriali ha organizzato mobilitazioni in tutta Italia per trattare il tema dell’indifferenza politica rispetto alle sofferenze deie alle condizioni che vivono nelle carceri.A Napoli, davanti al carcere di, in mattinata, si è tenuta la conferenza stampa organizzata dal garante campano delle persone sottoposte a misure ...

