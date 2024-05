Challenger 175 Torino 2024 - en plein Italia | sarà Sonego-Passaro e Musetti-Darderi in semifinale

(Di sabato 18 maggio 2024) Ottime notizie in chiaveal175 di, che ha delineato il quadro delle due semifinali. Saranno due derby azzurri, con i nostri rappresentanti che hanno dominato la prima parte di giornata nei quarti di finale. Il maltempo dei giorni scorsi ha infatti costretto organizzatori e giocatori a un doppio turno al sabato. Ad aprire le danze l’idolo di casa Lorenzo, che ha regolato con un agevole 6-3 6-3 lo statunitense J.J Wolf in meno di un’ora e mezza. Il torinese, testa di serie numero 4, troverà adesso Francesco. Quest’ultimo continua nel suo ottimo momento di forma e dopo le vittorie al Foro Italico approda inbattendo l’altro statunitense Brandon Nakashima. Una vera e propria battaglia nei primi due set, poi il ...

