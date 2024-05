La nuova trovata di Lollobrigida | Come verificare il benessere animale in un’azienda? Chiedendolo direttamente alla mucca

(Di sabato 18 maggio 2024) Chiedimi se sono felice. No, non il celebre film di Aldo, Giovanni e Giacomo. Ma il nuovo metodo suggerito dal ministro dell’Agricoltura, Francesco, perilnelle aziende agricole. Secondo il cognato della premier Giorgia Meloni, infatti, bisognerebbe chiedereagli animalistanno. No, non è uno scherzo.in un post sui suoi canali social spiega il suo metodo, con tanto di foto esplicativa faccia a faccia con una. “Un modo perilin una azienda agricola è “chiederlo”a loro. Se si avvicinano all’uomo senza timore significa che lo considerano un loro amico“, scrive ...

Interlocuzioni in corso tra governo e Quirinale sui decreti in arrivo: nessuno scontro ma «doverosa attenzione» - Interlocuzioni in corso tra governo e Quirinale sui decreti in arrivo: nessuno scontro ma «doverosa attenzione» - Il Colle, insomma, si appresta a verificare la sussistenza dei requisiti di straordinarietà ... il dl agricoltura del ministro Francesco lollobrigida, che proprio in seguito a questi contatti è stato ...

Maltempo, allerta rossa in Veneto e arancione in Lombardia e Fvg: un disperso nel comasco - Maltempo, allerta rossa in Veneto e arancione in Lombardia e Fvg: un disperso nel comasco - Ancora temporali sulle regioni del Nord Italia, con il territorio veneto osservato speciale: per la prima volta sono stati aperti tutti e sei i bacini di laminazione del territorio regionale. Centinai ...

Per il sindaco di Maserà di Padova la storia di Matteotti ‘non è neutrale’: le alte sfere tacciono - Per il sindaco di Maserà di Padova la storia di Matteotti ‘non è neutrale’: le alte sfere tacciono - Sul posto anche i tecnici dell'Ats competenti per gli infortuni sul lavoro. 15:53 - Maltempo: Anci Lombardia nel Milanese per verificare necessità dopo alluvione Milano, 17 mag. (Adnkronos) - Anci ...