Diretta F1 Qualifiche Gp Imola | Verstappen primo nel Q2 davanti a Leclerc - Sainz sesto Eliminato Perez Ora l' assalto alla pole

Si sono appena concluse se qualifiche di Formual 1 in vista del Gran Premio di Imola in programma domenica. Dopo i turni di libere, sulla pista che ospita il Gp dell'Emilia-Romagna la Ferrari ha...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.35 Iniziamo dicendo che in questa stagione tutte le pole position sono state conquistate da Max Verstappen. Aggiungendo l’ultima della scorsa stagione, l’olandese è quota 7, a una sola lunghezza dal ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.15 Buongiorno e bentornati a Imola! Tra 45 minuti vivremo le attesissime qualifiche del GP del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna 13.31 Appuntamento alle 16.00 per le qualifiche con la Ferrari che ...