Arsenal- Everton – probabili formazioni

Arsenal-Everton è una partita della trentottesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:00: diretta tv, probabili formazioni , pronostici . In settimana i tifosi dell’Arsenal sono stati costretti a “tifare” per i loro acerrimi ...

Premier League vicina a un record incredibile: ultima giornata decisiva - Premier League vicina a un record incredibile: ultima giornata decisiva - Mancano, infatti, dieci partite da disputare nell'ultima giornata, che sancirà chi tra Manchester City e Arsenal vincerà il titolo di campione di Inghilterra, e sono già stati segnati 1.209 gol: media ...

Premier League, una poltrona per due: Machester City e Arsenal per il titolo - Premier League, una poltrona per due: Machester City e Arsenal per il titolo - Ultimo atto del campionato di Premier League, ancora tutto aperto per il titolo dopo il sorpasso del Manchester City, arrivato dopo la vittoria contro il Tottenham nel recupero. I Citizen affrontano i ...

Manchester City-West Ham e Arsenal-Everton, Guardiola e Arteta si giocano la Premier... - Manchester City-West Ham e arsenal-everton, Guardiola e Arteta si giocano la Premier... - Il match tra Arsenal e everton andrà in scena all'Emirates Stadium domenica 19 maggio alle ore 17. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky, al canale Sky Sport (253). Disponibile anche ...