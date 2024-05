Kinds of Kindness - recensione | Lanthimos torna alle radici del proprio cinema

(Di sabato 18 maggio 2024) La nostradiof, il nuovo atteso film di Yorgosin concorso a Cannes 2024 con Emma Stone, Jesse Plemons e Willem Dafoe: tre storie surreali e grottesche per mettere alla berlina le idiosincrasie del postmoderno, ma non tuttoofrappresenta un po’ un ritornoorigini per Yorgos, dopo la fase più “mainstream e acchiappapremi” cominciata con Il sacrificio del cervo sacro e culminata in Povere creature! agli Oscar di quest’anno. Il regista greco ritrova per l’occasione l’ormai musa Emma Stone, Joe Alwyn e Willem Dafoe e, per la prima volta, collabora con Jesse Plemons e Margaret Quy in una pellicola composta da tre storie solo labilmente collegate ...

Cannes 2024, cappelli stravaganti e scambi di ruolo: i photocall Kinds of Kindness e Oh, Canada sono uno spasso [FOTO] - Cannes 2024, cappelli stravaganti e scambi di ruolo: i photocall kinds of kindness e Oh, Canada sono uno spasso [FOTO] - Ecco le più belle immagini dei cast di kinds of kindness e Oh, Canada. La parola d'ordine, in entrambi i casi, è divertimento: che si tratti di osare con lo stile o di prendere imprevedibili ...

Emma Stone: “È Yorgos la mia musa. Abbiamo gusti comuni e ci piace ballare” - Emma Stone: “È Yorgos la mia musa. Abbiamo gusti comuni e ci piace ballare” - Da parte sua Lanthimos fa molta fatica a parlare del suo kinds of kindness ispirato dalla storia di Caligola. “Abbiamo cercato di immaginarlo in un mondo contemporaneo – dice il regista – un uomo con ...